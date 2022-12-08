В кардиоцентре Сургута работает система профилактики опасных болезней

Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» отметил два года с момента запуска особенного проекта по защите здоровья сургутян. 1 декабря 2020 года в структуре этого учреждения начал работать Центр управления рисками. Что это такое и почему пользуется большой популярностью у жителей нашего города – в материале «НГ».

Центр был создан для того, чтобы объединить людей, имеющих высокие риски инфаркта, инсульта и других страшных последствий, которые случаются из-за болезней сердца и сосудов. Для них создан специальный Центр, куда можно прийти и проверить состояние сердечно-сосудистой системы, получить необходимые рекомендации от врачей, а также, возможно, немедленно приступить к лечению.

«При необходимости мы можем провести диагностику сердечно-сосудистой системы буквально за несколько часов и сформировать рекомендации, – рассказывает руководитель Центра управления рисками, заведующая консультативным отделением Ольга Кудрявцева. – Мы применяем передовые технологии в диагностике и лечении».

Через Центр управления рисками ежегодно проходит 15 тысяч пациентов – с сердечной недостаточностью, тяжелой артериальной гипертонией, высоким уровнем холестерина в крови, и так далее. Возрастной разброс – от 30 до более чем 80 лет. Клиентами этого учреждения также являются те, кто недавно перенес сердечно-сосудистые болезни, и находится на восстановлении и профилактике новых осложнений. Участие в этой программе бесплатно, максимум, что вам потребуется – получить направление от терапевта или кардиолога в поликлинике. Далее нужно прийти в Кардиоцентр на обследование, которое можно пройти с 8 до 20 часов в будние дни и субботу.

«Пациента обследуют с помощью скрининга, включающего лабораторную диагностику и функциональные исследования. В комплекс входит: УЗИ сердца и сосудов, функциональные тесты с физической и медикаментозной нагрузкой, МРТ, КТ-томография сердца и сосудов – от простых до высокотехнологических методик. Кардиоскрининг – это квинтэссенция достижений современной кардиологии. Пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца и жителей отдаленных территорий обследуют по программе «Диагностика одного дня»», – отметила Ольга Кудрявцева.

Обратившегося в Центр управления рисками пациента Александра беспокоило высокое артериальное давление. «Врач меня осмотрела, дала направления на анализы и обследования, я все это оперативно прошел. Спасибо за организацию такого формата, который позволяет в одном месте быстро пройти обследование, – делится впечатлениями посетитель центра. – Оборудование отличное, врачи с медперсоналом оставили лучшие впечатления. Вообще в Сургуте очень хорошая медицина не только на уровне всего тюменского севера, но и страны в целом».

«В Югре проект Центра управления рисками впервые реализован в Окружном кардиодиспансере, позже к нам присоединилась Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска, – рассказывает главный врач учреждения Ирина Урванцева. – Всем известно, что болезни сердца и сосудов занимают первое место в структуре смертности в России. При этом за последние годы существенно изменились подходы к выявлению и профилактике, поэтому мы и создали Центр управления рисками. Он нужен для своевременной диагностики и проведения профилактических мероприятий, в том числе, лечебных, чтобы предотвратить острую сердечную катастрофу».

Первым инициатором создания подобного Центра управления рисками стал видный ученый и врач, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. Он предложил сконцентрировать в подобных структурах специалистов, которые будут целенаправленно работать с факторами риска – в частности, артериальной гипертонией, нарушениями липидного обмена, сердечной недостаточностью (каждой из этих проблем в Центре посвящен отдельный кабинет).

По словам Ирины Урванцевой, каждый пятый пациент, прошедший через Центр управления рисками, продолжает лечение в стационаре, а иногда направляется на высокотехнологичную помощь – то есть операцию. Классическая триада: «Оборудование – квалифицированный персонал – новые технологии» обеспечивают высокие результаты в лечении болезней системы кровообращения. Благодаря этому Югра входит в пятёрку субъектов с самыми низкими показателями смертности», – рассказывает главный врач Окружного кардиоцентра.

В 2023 году у этого знакового для Сургута и Югры медицинского учреждения будет юбилей – 25 лет с момента проведения первой операции на открытом сердце что в нашем городе, что в регионе. За это время в кардиоцентре провели более 50 тысяч операций, по итогам которых десятки тысяч жизней были спасены. При этом любопытна динамика – если в первые годы существования в кардиоцентре проходили сначала десятки, а потом сотни операций в год, то после 2010 года этот показатель резко вырос – сейчас в учреждении оперируют 4-4,5 тысячи раз в год.

«Мы наблюдаем прямую корреляцию между ростом количества исследований и операций на высокотехнологической аппаратуре и снижением смертности по причине болезней сосудов и сердца, – рассказывает Ирина Урванцева. – за 9 месяцев в Окружной кардиодиспансер обратились 40 000 человек. Также ежегодно в поликлинике мы проводим более 200 000 исследований. Согласно общероссийскому мониторингу объем диагностики на КТ, МРТ-томографах в Сургуте – один из самых высоких в стране».

При поддержке администрации Сургута