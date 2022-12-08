В Сургуте продолжается программа социальной догазификации. Одни специалисты подводят трубы и готовятся пустить «голубое топливо» в дома жителей города, другие – собирают заявки и формируют планы на следующий год. А они довольно внушительны – в течение года количество заявок выросло с 13 до 134. Что происходит, почему сургутяне так заинтересовались газом, и как влиться в программу догазификации – в материале «НГ».

Если совсем коротко, то в ходе исполнения этой программы газовики тянут свои сети до границ домовладений тех граждан, которые подали заявки и все правильно оформили. За это потребители ничего не платят, их траты – создание внутренней разводки и непосредственно подключение к подведенной им трубе. В этом году газ получат 14 домовладений в поселках Снежном и Лунном – вполне логично, что именно жители частных домов больше заинтересованы в этом формате догазификации.

«В городе утвержден новый график по подключению к сетям газораспределения, который корректируется по мере поступления заявок от жителей, – рассказала начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства администрации города Оксана Карташова. – В рамках программы социальной газификации подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах проводится без привлечения средств граждан. Жители оплачивают только стоимость прокладки сетей по территории своего участка и оборудование в доме. Что касается садово-огороднических объединений, подведение газа осуществляется бесплатно лишь до границ кооператива. По территории СОТ газификация производится за счет собственников земельных участков. Без заявки подведение газа не осуществляется».

Она также добавила, что желающим попасть в программу социальной газификации лучше поторопиться – с момента подачи заявки до проведения работы по подведению газа пройдет год. То есть те, кто подаст документы в 2022 году, получат газ к домовладению или участку до конца 2023 года. Плюс в том, что перечень бумаг, которые потребуются для заявки, весьма невелик – копия паспорта и копии правоустанавливающих документов на дом и землю.

В настоящий момент газовики завершили работу в Снежном и продолжают прокладку трубы в Лунном – там осталось немногим более 100 метров. «Многое зависит от необходимости прокладки новых сетей, длины газопровода, необходимости ликвидировать дефицит пропускной способности, – объясняет некоторые нюансы сроков главный инженер компании «Сургутгаз» Андрей Овсенев. – В Лунном мы работаем месяц, сейчас находимся на финальной стадии, подключение домохозяйств к сетям пройдет до конца 2022 года».

«В Сургуте продолжается реализация программы социальной догазификации – подведения газа до границ земельных участков граждан, подавших заявки. Глава города Сургута Андрей Филатов утвердил план-график работ на 2022 год, по нему предусмотрено подключение 14 домовладений в поселках Лунный и Снежный. На 2023 год в планах 134 домовладения в Лунном, Снежном, Таежном, Черном Мысу и Юности, – рассказывает замначальника отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства Екатерина Тихонова. – На сегодня от сургутян поступило более 370 заявок на социальную догазификацию, по 131 уже заключены договоры. Участие в программе носит заявительный характер. Подать заявку можно через личный кабинет на «Госуслугах», на портале единого оператора газификации, на сайте «Сургутгаза» или по личному обращению в это учреждение по адресу Маяковского, 14а, строение 1».

Сургутянка Надежда давно живет в собственном доме в поселке Лунный. За обогрев жилья площадью 117 квадратных метров от местной котельной ее семья платит около 5 тысяч рублей – это только отопление, без остальной «коммуналки». С подводом газа Надежда планирует существенно сэкономить на ЖКХ. «На догазификацию мы подали полгода назад, узнали о программе от соседей и обратились лично в «Сургутгаз», в итоге мы станем первыми, кто в Лунном будет подключен к газу. Ожидаем, что он появится у нас до Нового года, – рассказывает Надежда. – Проект внутренней разводки у нас уже есть, работу выполнит одна из местных фирм. Ожидаем, что с приходом газа будем меньше платить за коммунальные услуги – будем отапливать дом, печку, греть воду и так далее».

Действительно, стоит помнить, что до границ участка сети подводятся за счет «Газпрома», дальше наступает зона ответственности и трат владельцев. Внутренняя разводка и газораспределительное оборудование могут быть от разных производителей и по разной стоимости. «Мы, конечно, консультируем сургутян о том, какое оборудование им потребуется и где можно его купить, чтобы они точно знали свои потребности и не переплачивали», – отметил Андрей Овсенев.

Заявку на подключение (технологическое присоединение) можно направить через личный кабинет на сайтах Единого оператора газификации, «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги) либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», которая реализаует программу и находится адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85.

При поддержке администрации Сургута