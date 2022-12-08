В Сургуте планируют реконструкцию канализационных очистных сооружений весной 2023 года

Весной 2023 года в Сургуте планируют провести реконструкцию водоочистных сооружений. Ориентировочная цена проекта – более двух миллиардов рублей, сообщили на заседании штаба по городскому хозяйству.

«Учитывая то, что высвободились денежные средства, предприятие планирует увеличение производственной программы в размере 40% от 2022 года. Сейчас ведется подготовка к реализации проекта. Технологии не позволяют довести очистку стоков до установленных законодательством нормативов», – отметила заместитель директора СГМУП «Горводоканал» Лилия Пхакадзе.

На заседании добавили, что ремонтная программа 2023 года будет больше, что повлияет на качество воды, а также позволит сэкономить на обслуживании объекта. Сейчас проект проходит экспертизу.

Отметим, что проект рассчитан на три источника финансирования. Большая часть – это инвестиционный кредит в размере 1 млрд 741 млн рублей, остальные средства поступят от самого Горводоканала и городского бюджета.