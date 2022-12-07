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8 декабря несколько дач Сургута останутся без света

СГЭС предупреждает об отключении света на дачах

8 декабря несколько дач Сургута останутся без света
Фото: unsplash.com

8 декабря специалисты «Сургутских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы на подстанции №68.Энергетики выполнят частичное перераспределение электрической нагрузки для повышения качества и надежности электроснабжения в поселках и дачных кооперативах Сургута.

с 09.00 ч. до 13.00 ч. электроэнергия будет отсутствовать в:СТ7, СОК-4, СНТ-3, СТ-20 «Магистраль», «СТ-38 Берендей», ПСТ «Дорожник», СТ «Энергетик-2», СТ-13 «Май», ПСНТ-25 «Дружба», МК-37, ДПК «Ручеёк-2», ПСОК «Гвоздичка», ПСОК-37 «Кооператор», СТ «Монтажник», ПСОК-8, СОНТ-5, СТ-1 «Ручеёк», ПСК-6 «Геологоразведчик», п. Дорожный города Сургута.

с 13.00 ч. до 17.00 ч. электроэнергия будет отсутствовать в: СОТ «Крылья Сургута», СНТ «Дзержинец», ДПК «Жемчужина», СОК-28, СОНТ «Тюльпан», п. Лесной города Сургута.

Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства. Всю необходимую информацию жители Сургута могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).


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Сегодня в 14:59, просмотров: 157, комментариев: 0
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