Без салюта, но с катком. В Сургуте раскрыли детали празднования Нового года

В администрации Сургута рассказали о том, как пройдет празднование Нового года в городе. Власти пообещали немало мероприятий для взрослых и детей. Салюта не ожидается, зато планируется самый большой в Тюменской области каток.

«Традиционные зимние катания на коньках, игры на свежем воздухе ждут горожан в Городском парке и на территории историко-культурного центра «Старый Сургут», а также на двух ледовых катках под открытым небом, залитых по инициативе предпринимателей – в районе перекрёстка Университетской и Маковского и на Главной площади Сургута. Последний обещают сделать самым большим в Тюменской области, площадью 8 тысяч кв. метров», - рассказали подробности в пресс-службе.

В общей сложности в декабре-январе муниципальные учреждения города проведут более 150 мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества. Продолжением традиционного фестиваля ледовых фигур на территории «Старого Сургута» станет фестиваль «ЗИМАРТ». На его открытии ожидается лазерное представление по мотивам новогодних сказок. Сургутская филармония представит концертные программы: «Новый год с симфоническим оркестром» и «Ёлки-Band» в исполнении оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд».

Юных любителей анимации будут ждать в центральной библиотеке и «Старом Сургуте» на просмотры мультфильмов. А для молодежи сеть клубов «Вариант» и «Наше время» организуют квизы, интеллектуальные игры, квартирники и творческие лаборатории.