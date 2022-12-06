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В Сургуте идет подготовка к открытию пункта приема вторичного сырья

В Сургуте откроется пункт по приему вторсырья на территории «Ленты»

В Сургуте идет подготовка к открытию пункта приема вторичного сырья
Фото: Югра-Экология

В декабре в Сургуте на территории «Ленты» по улице Киртбая запланировано открытие пункта по приему вторичного сырья от населения «Югра собирает». В экоцентре будут принимать до 12 видов отходов: различные виды пластика, картон, бумага, стекло, алюминиевые банки, батарейки и другие. Идея создания данного проекта выступила компания «Югра-Экология».

Подобные точки сбора вторсырья были ранее реализованы в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Лишь за ноябрь, экоцентр в столице Югры собрал около 10 тонн отходов. В администрации Сургута считают необходимым проводить информирование населения о раздельном сборе отходов. Помимо этого, глава города Андрей Филатов взял на контроль открытие пункта по приему вторичного сырья.

«В декабре 2022 года региональным оператором «Югра-Экология» планируется открытие точки сбора вторсырья, которая будет называться экоцентр «Югра собирает». Информацию о ходе строительства этой точки мы регулярно предоставляем главе, этот вопрос он держит у себя на контроле. Администрацией города проводится активная работа по информированию населения о мероприятиях по раздельному сбору отходов на территории Сургута», – отметила ведущий специалист отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий департамента городского хозяйства администрации города Галина Ландик.

Цели создания таких пунктов сбора вторичного сырья – привлечение внимания горожан к раздельному сбору отходов, создание комфортных условий для сдачи вторсырья гражданами и просветительская деятельность. Также в экоцентре организуют выставку, на которой можно будет ознакомиться с информацией о видах вторсырья, переработке и другие. О том, куда отправят отходы на переработку и сколько ожидается собрать вторичного сырья, поделился исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик.

«По совместному соглашению между «Югра-Экология» и «Duracell», собранные батарейки из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нягани будут отправляться на переработку в Челябинск. Остальное вторсырье будет отправляться на переработку через тюменское экологическое движение. В целом ожидается сбор 10 тонн вторсырья», – рассказал Виталий Якимчик.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 157, комментариев: 0
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