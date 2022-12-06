Врач сургутского Центра охраны материнства и детства выиграла в конкурсе имени Кулакова

Врач сургутского Центра охраны материнства и детства Айгуль Мурзаева стала победителем одной из номинаций престижной премии им. В.И. Кулакова «Навстречу жизни». Она выиграла награду «Будущее профессии» – ее выдают молодым докторам до 30 лет за лучшую научно-исследовательскую работу (диссертацию) и достижения в практической деятельности. Девушка выполняла ее под руководством экс-главврача перинатального центра.

«Горжусь своей ученицей! Приятно осознавать, что наш центр готовит высококлассные кадры и обеспечивает возможность молодым специалистам расти и развиваться как в профессиональном плане, так и в научной деятельности!» — отметила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.