В Сургутском районе осудят преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотических веществ

В Сургутском районе осудят преступную группу из трех участников и их руководителя за сбыт наркотических веществ. В ходе следствия, правоохранители изъяли у подозреваемых запрещенные вещества общей массой более 3,5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Следствием установлено, что житель Тюменской области в целях извлечения незаконной прибыли разработал план незаконного оборота наркотических средств на территории Сургутского района. Для реализации задуманного он организовал устойчивую преступную группу, в которую вошли еще трое граждан, которые выполняли специально отведенные каждому функции. Участники организованной группы занимались незаконным сбытом наркотических средств с июля 2021 года. Деятельность сообщников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2021 года», — отметили в ведомстве.

Также, сотрудники полиции установили, что организатор преступной группы легализовал доходы от сбыта наркотиков на сумму свыше 200 тысяч рублей. Руководителю преступной группы предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Помимо этого, все участники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконных сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере».