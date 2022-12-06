Посвященная добровольцам фотовыставка открылась в Сургуте

В Сургуте открылась фотовыставка, посвященная Международному дню добровольца. Концепция мероприятия основывается на волонтерской деятельности, нравственности и бескорыстности людей, готовых всегда прийти на помощь, сообщает пресс-служба администрации города.

Выставка проходит на площадке ТРЦ «Сургут Сити Молл». На фотографиях изображены 40 добровольцев из различных областей и сфер деятельности: из экологических движений, нефтяной и газовой промышленности, благотворительных фондов, оказывающих помощь детям и бездомным животным, из числа поисковиков.

«К волонтерской деятельности подключаются не только молодежь Сургута, но и серебряные волонтеры, которые также активно включаются в волонтерскую деятельность и всесторонне оказывают помощь», - отметили в пресс-службе мэрии.

Выставка продлится до конца декабря.