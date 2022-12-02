«Летучий театр» из Сургута покажет спектакль «Иерусалим» на фестивале в Санкт-Петербурге

«Летучий театр» из Сургута примет участие в XXIX фестивале негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад», который пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 14 декабря и соберет участников из многих городов страны. Югорские артисты представят спектакль «Иерусалим» по повести Романа Михайлова «Золотаревские болота», пишет ТАСС.

Из более полусотни заявок экспертный совет фестиваля отобрал 20, отмечает издание. В их числе - кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты.

«Наш фестиваль в довольно полной мере отражает жизнь негосударственных театров, их поиски, чаяния и возможности. Он адресован и взрослой, и детской аудитории, есть в нем и спектакли для семейных посещений», - рассказала куратор фестиваля Марина Старовойтова.

Более половины участников «Рождественского парада» - иногородние театры. Спектакли для зрителей будут бесплатными.

Спектакль «Иерусалим» рассказывает о дембеле Володе, который возвращается из армии домой. По дороге он решает заглянуть к тетке в подмосковный городок, но в электричке встречает странного человека. С этого начинается глубинное психоделическое путешествие Володи в поисках надежды и подлинности.