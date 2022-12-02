Дело о доведении до самоубийства медсестры в сургутской травматологии передали в суд

Старшую медсестру Сургутской травматологической больницы осудят по уголовному делу о доведении до самоубийства. Напоминаем, в конце октября 2021 года работница учреждения Аяжан Ташмагамбетова свела счеты с жизнью. По предварительной информации, она покончила с собой из-за давления со стороны руководства.

«Следствием установлено, что обвиняемая в период с 01.08.2021 по 21.10.2021, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у потерпевшей развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству», – рассказали в прокуратуре Югры.

На настоящий момент уголовное дело направили в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что спустя два месяца после этой трагедии еще одна медсестра травматологической больницы ушла из жизни.