16+
Логотип Сиапресс
USD  61,1479   EUR  63,8279  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутский район будет сотрудничать с Крымом в сфере развития промышленности

Делегация Сургутского района работала на международном форуме «Российский промышленник»

Сургутский район будет сотрудничать с Крымом в сфере развития промышленности
Фото: admsr.ru

С 29 ноября по 1 декабря делегация Сургутского района совместно с главой муниципалитета Андреем Трубецким участвовала в международном форуме «Российский промышленник».

Стенд «Инвестируй в Югру, инвестируй в Сургутский район» сразу привлек внимание федеральной делегации. Экспозицию муниципалитета во время обхода посетили первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и директор Экспофорума Сергей Воронков. Бизнесмены района активно представляли свои продукты важным гостям.

Андрей Васильевых, «Дикоросы Югры»: «Сегодня мы представим свою продукцию – пищевые продукты и косметические средства. Мероприятия масштабное. Благодарен Администрации Сургутского района за возможность представить продукцию потенциальным партнерами. Наша ниша пустая – ее восполнять и восполнять. Сейчас мы маленькое предприятие, хотелось бы увеличить мощность. Хотим найти тут партнеров. Интерес был от Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска – мы им поставляем свою продукцию, сырье для изготовления готового продукта».

Показать свою продукцию приехали такие компании, как ООО «ЮМАН», ООО «МЕЙНПЛАСТ», ООО «ЦМИТ-Вектор» и ООО «Дикоросы Югры», ООО «Сургутмебель». Представители некоторых из них поделились своими впечатлениями.

Данил Кудакаев, заместитель директора по коммерческой части ООО «СургутМебель»: «Мы приехали в составе делегации Сургутского района, чтобы показать людям Ленинградской области и Санкт-Петербурга, что у нас есть большие предприятия численностью более 500-600 человек, и они живут прекрасно и самодостаточно, чтобы инвестировали в Сургутский район, и мы им поможем в этом. Такие выставки, они чем хороши? Всегда можно найти поставщиков какого-то оборудования, которых просто сидя на рабочем месте не найдешь. Также можно наработать потенциальных покупателей на продукцию. Потому что часть продукции, которая у нас есть, представлена и продается, а есть другая часть, которая может быть интересна другим покупателям, других регионов. Также нарабатываем связи по логистике».

Сургутский район не первый раз становится участником международного форума «Российский промышленник». Предприниматели, входящие в состав делегации муниципалитета, отмечают хорошие шансы на заключение дополнительных контрактов, которые помогут в расширении производства и получении новых полезных связей. Так или иначе, бизнесмены не остаются без поддержки властей.

Татьяна Соколова, гендиректор «Мэйнпласт»: «Ни для кого не секрет, что Сургутский район оказывает широкую поддержку предпринимателям. Насколько я знаю, существует более 100 мер поддержки – гранты, возмещение расходов. Мы пользуемся этими мерами поддержки, получали грант. Мы пользуемся мерами по возмещению расходов. Работать комфортно». Что касается форума, для нас это возможность представить свою продукцию и подыскать необходимое оборудование на расширение. Мы планируем расширяться в следующем году. Поэтому я рассматриваю возможность здесь найти партнеров для покупки оборудования для нашего предприятия. В прошлом году мы познакомились с будущими поставщиками. Был заключен контракт на поставку армированной пленки для нашего предприятия. Поставщики из Новосибирска».

По итогам форума, власти Сургутского района подписали 3 соглашения о сотрудничестве. В частности, заключили договор с инвестором на запуск производства железобетонных изделий для домостроения, промышленности и социальных объектов. Объем инвестиций 1, 5 млрд рублей. Также заключено соглашение с Республикой Крым и Псковской областью для оказания помощи друг другу в промышленной сфере.

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района: «Под лежачий камень вода не течет. Если не принимать участие в подобных мероприятиях, тогда точно никакого результата не будет. И здесь гарантии нет, потому что идет жесткая конкуренция за инвесторов. Но если не принимать участие, ничего не делать, тогда точно ничего не будет. Здесь хоть какой-то шанс. По крайней мере на подобном мероприятии мы нашли инвестора для строительства школ в Нижнесортымский и Солнечный. Он заинтересовался нашей презентацией, подошёл, так завязались контакты. Может быть и сегодня из нашей бизнес-миссии, что-то да получится, по крайней мере, мы на это очень надеемся».

Российский промышленник – это федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, средним и малым бизнесом о повестке развития в современных условиях. Форум стоит в ряду ведущих экономических мероприятий федерального уровня и призван отражать интересы отдельных групп промышленников, отраслей и промышленных предприятий в условиях ограниченных ресурсов и санкционного давления. В этом году на XXVI Международный форум прибыли делегации из 35 регионов РФ, а также представители Ирана, Абхазии, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, стран Латинской Америки. В деловой программе запланировано свыше 80 мероприятий, участие в выставке примут около 220 компаний.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:10, просмотров: 95, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутян чаще других в ХМАО штрафуют за курение в общественных местах 772
  2. В Нефтеюганске запустили комплекс по обращению с отходами 750
  3. В микрорайоне №2 Сургута построят более 35 тысяч квадратов жилья 611
  4. ​Как «Комбинат школьного питания» в Сургуте каждый день кормит 58 тысяч детей 435
  5. ​В Нягани погиб водитель Nissan после столкновения с забором 430
  6. За сутки в Югре выявили 101 заболевшего ковидом 361
  7. Ночью жители двух микрорайонов Сургута остались без питьевой воды 355
  8. ​Виталий Горобец: «Управляющие компании доводили до нас 75 процентов денег сургутян за тепло» 318
  9. ​Что рассказал сургутским детям космонавт Сергей Кудь-Сверчков 299
  10. ​Автобус в телефоне. Как сургутянам может быть полезно приложение «Умный транспорт» 265
  1. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 3756
  2. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 2806
  3. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 2542
  4. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 2195
  5. В Югре утвердили рост тарифов ЖКХ на 9% 1918
  6. У 81 югорчанина обнаружили ковид за последние сутки 1812
  7. Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году 1744
  8. ​75% жителей Сургута платят теплоэнергетикам без посредников 1742
  9. Ночью в Сургуте температура опустится до -35 1684
  10. ​Борются и принимают – в городах России все чаще встречается ограничение на этажность жилья 1580
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4825
  2. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4558
  3. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 4090
  4. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 3756
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3561
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3391
  7. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3347
  8. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 3340
  9. ​Еще одна метастаза 3042
  10. Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2965

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика