В Сургуте на двухлетнюю девочку упал телевизор, а на семилетнего мальчика – тренажер

В минувшие выходные в Сургутскую травмбольницу госпитализировали двух детей подряд. Так, двухлетняя девочка опрокинула на себя телевизор, а на семилетнего мальчика упал спортивный тренажер. Оба ребенка попали в реанимацию, рассказал в департаменте здравоохранения Югры.

«Пациенту постарше выполнены операции на органах брюшной полости. Девочка поступила с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Ее состояние стабилизировали, из реанимации она уже переведена в палату детского нейрохирургического отделения и тоже остается под пристальным вниманием медперсонала», – поделились в ведомстве.

Всего за 11 месяцев 2022 года в трамвбольнице оказали помощь 73 детям до 14 лет, которые получили травмы дома. Шестеро из них лечились в стационаре.

Врачи рекомендуют проверить устойчивость и надежность крепления мебели, техники и других крупногабаритных тяжелых предметов, чтобы избежать травм.