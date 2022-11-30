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​В Сургуте прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями

В Сургуте инвалидам помогают найти работу

​В Сургуте прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями
Фото администрации Сургута

Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья – вопрос не таких масштабов, чтобы существенно повлиять на рынок труда, но это большой шаг общества к тому, чтобы включать в активную жизнь и взаимодействие новых участников, которым зачастую сложно найти себя в нынешних условиях. Поэтому ярмарка вакансий для сургутян с ограниченными возможностями – событие, на котором решались считанные десятки карьерных вопросов, но важность этого события нельзя недооценивать.

Провел это мероприятие Сургутский центр занятости населения на базе Сургутского института экономики, управления и права. На старте имелись 120 рабочих мест (из них 14 – специальных) для трудоустройства – их презентовали 15 работодателей из Сургута и Сургутского района. Предприятия и учреждения были совершенно разными. Среди них – местные филиалы «Всероссийского общества инвалидов» и «Росгвардии», крупный бизнес, вроде «Сургутнефтегазбанка», «Газпром энергосбыт Тюмени» и «Газпром трансгаз Сургута», строителей из СК «ЮВиС», а также бюджетные учреждения – «Комбинат школьного питания», детские сады «Мальвина» и «Мишутка».

Таким образом посетители ярмарки могли найти работу в сферах нефтегазодобывающей отрасли, жилищно-коммунальной сфере, образование, охрана общественного порядка, общественное питание, обслуживания, продажи. Участникам представили возможности не только в плане трудоустройства как такового, но и услуги, которые представляет Сургутский центр занятости. Среди них, например, новая опция – помощь в подготовке видео-резюме с портфолио. Как показывает практика, подобный серьезный подход дает потенциальному работодателю более полное представление о человеке, благодаря чему легче принять решение о трудоустройстве. Специалисты помогли в подготовке 15 таких видео-резюме, половина заявителей нашли работу.

Кроме того, представители центра занятости проводили индивидуальные и групповые консультации для граждан и работодателей, в том числе по квотированию рабочих мест для инвалидов и необходимости предоставления сведений о выполнении квоты. Руководители предприятий, участвовавших в ярмарке вакансий, высказали мнение о том, что это мероприятие полезно кадровым службам организаций, имеется возможность пообщаться лично с каждым потенциальным сотрудником, рассмотреть резюме и подобрать себе работников с необходимыми навыками и опытом работы.

«Для граждан с ограниченными возможностями здоровья в Сургуте и Сургутском районе заявлено порядка 400 рабочих мест. Выбор специальностей достаточно широкий. На сегодняшний день на регистрационном учете состоят порядка 50 человек, – прокомментировала директор КУ «Сургутский центр занятости населения» Ирина Мочалова. – С начала года было трудоустроено 67. Работа с гражданами этой категории строится в индивидуальном порядке. Чтобы увеличить заинтересованность работодателя, с начала года Центром занятости организована работа подготовка видеорезюме и портфолио соискателей. Всегда рассматривается вопрос переобучения, переподготовки».

Посетителями ярмарки стали 32 человека с ограниченными возможностями здоровья, предварительно 13 из них получили приглашение на собеседование и возможное трудоустройство. «Я обменялась контактами с представителем «Газпром энергосбыт Тюмень», хочу туда попасть на работу инженером – по своей специальности, – рассказала сургутянка Лилия. – Очень хочу начать работать. Раньше была в декрете, сейчас ребенок пошел в детский сад. Подобные ярмарки считаю крайне полезными – я была на одной такой, пока жила в Лянторе, и вот сейчас в Сургуте. Такие мероприятия помогают людям, очень хорошо, что ее организовали».

При поддержке администрации Сургута


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30 ноября в 22:37, просмотров: 37, комментариев: 0
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