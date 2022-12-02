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​Как «Комбинат школьного питания» в Сургуте каждый день кормит 58 тысяч детей

В Сургуте родители ходят с ревизиями в школьные столовые

​Как «Комбинат школьного питания» в Сургуте каждый день кормит 58 тысяч детей
Фото администрации Сургута

Школьное питание – вопрос, который в ежедневном формате касается десятков тысяч сургутских семей. Сбалансировать интересы детей, родителей, кулинаров, а также имеющихся запросов и ресурсов для их исполнения – это целая история. Для решения этого многосложного уравнения существует такая практика, как «родительский контроль». По конкретным заявкам группа родителей приходит в столовую и там осматривает условия, в которых готовится пища для их детей, проводит дегустацию и заполняет формы обратной связи. Недавно такое событие случилось в Сургутском естественно-научном лицее.

«Конкретно в этом пищеблоке у нас недавно прошел капремонт с заменой оборудования, поэтому здесь столовая работает не на привозных полуфабрикатах, а на собственном сырье, – рассказала главный технолог СГМУП «Комбинат школьного питания» Анастасия Свиязова. – Раньше сюда привозили, например, очищенные овощи и картофель, а также замороженные котлеты, которые здесь же дефростировали и готовили. Теперь все, что идет на столы детям, максимально свежее и обрабатывается непосредственно на месте».

Всего «Комбинат школьного питания» в Сургуте в ежедневном режиме кормит 58 тысяч детей в 36 школах. Конкретно в том корпусе естественно-научного лицея столовая обслуживает в сутки тысячу детей, которые учатся в 1-6 классах. Меню отличается от сезона к сезону и имеет двухнедельную цикличность. «В рамках родительского контроля и в принципе работы с родительской общественностью мы собираем обратную связь и включаем пожелания в меню, если это совпадает с нашей обязанностью предоставлять здоровое и сбалансированное питание. Дети, например, просят давать им куриные наггетсы или какие-то другие пункты из меню фастфуда, и мы стараемся их адаптировать с учетом разницы технологий. У нас, в частности, ничего не жарится на масле – все на пару. Бургеров детям не даем, но на завтрак вполне можно сделать бутерброды – разумеется, без колбасы, а с сыром и сливочным маслом», – объяснила Анастасия Свиязова.

«Родительский контроль важен и нужен, это традиционный формат сбора информации о качестве школьного питания для общественности, причем не в одностороннем, а более объективном порядке, – комментирует замдиректора департамента образования Сургута Лилия Соловей. – Одно дело, когда дети говорят о своих впечатлениях – нравится или не нравится еда, вкусная она или не очень, но у нас другие обязанности – предоставлять здоровое, сбалансированное и безопасное питание».

Подобные походы родителей в школы, согласно методическим рекомендациям, должны происходить не реже одного раза в квартал, но в Сургуте, как правило, это происходит чаще. Вести большую толпу в пищеблок нельзя – даже маленькая группа гостей-наблюдателей вносит некоторую сумятицу в процесс готовки и кормления детей, но все же небольшие составы проверяющих регулярно приводят, и те уже распространяют информацию об увиденном на более широкое сообщество. В течение одной четверти может быть от одной до пяти подобных ревизий в зависимости от школы и ее наполнения.

«По итогам родительского контроля мы собираем подробную информацию и замечания, причем не по субъективным параметрам, вроде «вкусно или нет», а по соответствию заявленного меню реальным блюдам, отсутствию повторяющихся пунктов в меню, качеству уборки, чистоты, порядка, температурного режима в пищеблоке и столовой. К тому же родители могут предложить собственные идеи по улучшению системы. Разумеется, есть и дегустация», – отметила Лилия Соловей.

Как показывает практика, самым маленьким достаются довольно большие порции – так как питание начальных классов финансирует богатый федеральный бюджет. В первую смену дети получают только завтрак, а во вторую – двухкомпонентный обед. И в разных школах меню разное. «Например, кто-то категорически не готов видеть в своих обедах пельмени, а кому-то они, напротив, нравятся, – рассказывает замдиректора департамента образования. – Конечно, мы ориентируемся на мнения родителей и детей, но при этом никакое голосование не приведет к тому, что у нас будут ежедневно макароны с сосисками. Меню должно быть сбалансированным по жирам, белкам и углеводам, а также выверено до копейки по стоимости».

Председатель городского общественного совета Любовь Андриади, пришедшая на мероприятие по родительскому контролю в Сургутский естественно-научный лицей, осталась довольна увиденным. «Неделю назад мы смотрели на производство полуфабрикатов для сургутских школ, а здесь все делается на месте, все свежее, мы посмотрели на то, как кушают дети, и сами все попробовали. Все накрывают быстро, еда остается теплой, ребятишки довольны, а иногда не доедают – это потому что порции большие. В целом все делается на хорошем уровне», – поделилась мнением общественница.

При поддержке администрации Сургута


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02 декабря в 08:27, просмотров: 971, комментариев: 0
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