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​В Сургуте пытаются продать пентхаус с водопадом за 130 млн рублей

Сургутянин выставил на продажу пентхаус с водопадом за 130 млн рублей

​В Сургуте пытаются продать пентхаус с водопадом за 130 млн рублей
Фото: Avito.ru

В Cургуте выставили на продажу двухэтажный пентхаус с водопадом за 130 млн рублей. Эта квартира, по данным издания muksun.fm, стала самым дорогим объектом недвижимости из тех, что продаются на сайте Avito.

Пентхаус находится в жилкомплексе «Северная Венеция». Его площадь составляет почти 380 кв. м. На первом этаже находятся кухня, гостиная, две детские комнаты, холл-прихожая с гардеробной и два санузла.

«Из столовой и гостиной есть выход на просторную террасу, с которой открывается живописный вид на парк „За Саймой“, реку Обь и на весь город», — сказано в объявлении.

На втором этаже располагаются спальня, гардеробы, две детские комнаты и прачечная. А между этажами - водопад.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 277, комментариев: 0
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