Стало известно, сколько в среднем стоит выступление Деда Мороза в Сургуте

В Сургуте спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки увеличился сразу на 270%. При этом данный показатель по всей стране составляет всего 147%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуги».

Средняя стоимость работы Деда Мороза и Снегурочки на Авито в Сургуте в ноябре составила порядка 1500 рублей за услугу. В эту стоимость входит классическая игровая программа на дому для одного или нескольких детей. Цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия. Например, стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в детском саду или младшей школе на праздничном утреннике для детей стартует в среднем по России от 3 000 рублей.

«В прошлом году в двадцатых числах декабря стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь — уже до 10 000 рублей. В конце ноября и начале декабря цены в разы демократичнее», – поделился руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.