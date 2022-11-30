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Депутат думы Сургута проверил работу приложения «Умный транспорт» на остановках города

Власти Сургута улучшили работу приложения «Умный транспорт»

Депутат думы Сургута проверил работу приложения «Умный транспорт» на остановках города
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

24 ноября депутат думы Сургута Сергей Парфенов проверил обновленный «Умный транспорт» на автобусных остановках города. Парламентарий оценил работу электронных табло на нескольких остановочных павильонах и приложения для отслеживания маршрутов общественного транспорта.

Информационные табло с местом нахождения общественного транспорта в режиме реального времени и таймингом ожидания прибытия автобуса на остановку будут устанавливаться на всех новых павильонах города. В самом приложении на онлайн-карте Сургута добавили для пользователей возможность прокладки маршрутов, информирования о дорожных событиях, перекрытии дорог и обратной связи для отзывов и пожеланий. Обновленная программа работает две недели.

«К нам, депутатам, поступали обращения жителей города по разным округам на работу этого приложения. Собрав многочисленные пожелания жителей, депутатский корпус совместно с администрацией города проработали механизм воплощения этой идеи в жизнь», — заявил Сергей Парфенов.

Также, в улучшении сервиса приняли активное участие и местные жители. На сайте администрации Сургута горожане вносили свои предложения, которые воплотят в жизнь в следующем году. Основные недовольства сургутян – интервал движения транспорта и устаревшая маршрутная сеть.

«Людям было не очень комфортно ждать транспортные средства на остановке более десяти минут, мы считаем это адекватным замечанием и сделали все возможное, чтобы уменьшить этот интервал… Мы учли новые и текущие застройки и социально-значимые объекты: больницы, школы, детские сады, спорткомплексы», — рассказал главный специалист проектного отдела в сфере городского хозяйства Микаил Магомедов.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 57, комментариев: 0
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