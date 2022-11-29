В администрации Сургута рассказали о мерах по недопущению скопления безнадзорных животных

В администрации Сургута выражают обеспокоенность в связи со скоплением безнадзорных животных в черте города. Так, бездомных собак, для которых сургутяне построили дом с сеном, одеялами и будкой недалеко от остановки на проспекте Комсомольский, заберут на передержку. Сотрудники мэрии города рассказали, что грозит за создание подобных «стихийных» домов для животных и что необходимо сделать хозяевам для безопасности своих домашних питомцев.

«За неприглядное состояние муниципальной территории у нас предусматривается 102 закон по Югре. В частности, 28 статья. Первое это предупреждение. Если это же повторное будет нарушение вот такой неприглядной территории, то это от 500 до 3000 штрафа», – прокомментировала главный специалист отдела административного контроля контрольного управления администрации города Светлана Жидяева.

В администрации Сургута считают, что агрессивным безнадзорным собакам не место в черте города. Заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин рассказал, как проходит процесс отлова таких животных и что с ними делают в приюте.

«Департаменту городского хозяйства переданы полномочия по обращению с животными без владельцев. В полномочия входят: отлов, стерилизация, вакцинация, чипирование, проведение теста на агрессивность. Если животные не агрессивны, то они выпускаются в естественную среду. Если животные показывает агрессию, то они содержатся в приюте. На данный момент 500 агрессивных животных содержатся в приюте «Дорога домой», но еще есть 150 свободных мест», – сказал Вячеслав Адушкин.

Также специалист мэрии города анонсировал строительство нового приюта для безнадзорных животных на улице Автомобилистов в Сургуте. Построить объект, рассчитанный на 900 собак и 100 кошек, планируют к концу следующего года.

На сегодняшний день, всех безнадзорных животных из Сургута, Сургутского района, Нефтеюганска и Пыть-Яха содержат вместе в приюте «Дорога домой» в Белом Яре. Всего на объекте находится 1300 животных, из которых 580 – на пожизненном содержании администрации города и порядка 150 со стерилизацией или на карантине. Руководитель приюта Константин Давлетов поделился советами по уходу за своим домашними животными.

«Все владельческие животные должны быть чипированные, все владельцы должны следить за своими животными и нести ответственность. Нельзя выпускать их на самовыгул. Если собака убежала, ее отловили или она потерялась, то можно найти хозяина и с ним связаться. Не всегда возможно хозяина найти, хоть у нас и работает целая команда, которая занимается пристройством животных, мы пристраиваем по 30 собак ежемесячно, но при этом не всем животным удается найти владельца», – отметил Константин Давлетов.