Андрей Трубецкой работает на международном форуме в Санкт-Петербурге

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отправился в Санкт-Петербург на международный форум «Российский промышленник», где проходит демонстрация инновационного, промышленного оборудования, технологий, продукции различных компаний с целью их продвижения на региональные и международные рынки. Бизнесмены во время проведения форума смогут познакомиться с коллегами, обменяться опытом и найти новые площадки для сбыта своей продукции.

Участие в форуме «Российский промышленник» также принимают предприниматели Сургутского района: ООО «ЮМАН», ООО «Сургутмебель», ООО «МЕЙНПЛАСТ», ООО «ЦМИТ-Вектор» и ООО «Дикоросы Югры». Делегация муниципалитета принимает участие во второй год подряд.

«У делегации Сургутского района задачи те же, что и в прошлом году — раскрыть возможности муниципалитета и найти новых инвесторов. Прежде всего, в сфере жилищного строительства. Сегодня работаем с коллегами в нашей выставочной зоне. Завтра проведём роуд-шоу «Инвестируй в Сургутский район, инвестируй в Югру!». Это будет презентация для инвесторов по реализации инвестпроектов в жилищной сфере, производстве, промышленности, туризме, спорте, в том числе на условиях МЧП», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В 2022 году на форуме поучаствуют предприниматели 35 регионов РФ. Также приглашены представители Ирана, Абхазии, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, стран Латинской Америки. В деловой программе запланировано свыше 80 мероприятий, участие в выставке примут около 220 компаний.