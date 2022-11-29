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В Сургуте перевозчик опроверг информацию о высадке школьницы на мороз

Перевозчик из Сургута не подтвердил информацию о высадке школьницы из автобуса на мороз

В Сургуте перевозчик опроверг информацию о высадке школьницы на мороз
Фото: администрация Сургута

В транспортной компании «СПОПАТ» опровергли информацию о высадке 14-летней школьницы из автобуса на мороз. По словам замдиректора предприятия Виктора Иванкива, после изучения записей с камер наблюдения данный факт не подтвердился.

«Мы проверили весь транспорт, который работал по маршруту №6 24 ноября. Информация о высадке ребенка не подтвердилась. Позже стало известно, что ситуация произошла в другой день, не 24 числа, а 25. Проверили и за этот период времени весь транспорт. Информация также не подтвердилась. Девочку никто не высаживал», - сказал Виктор Иванкив «Вестнику».

Ранее в сети появилась информация от местной жительницы, что водитель автобуса №6 высадил ее 14-летнюю дочь из транспорта из-за проблем с оплатой. В тот день на улице был мороз -34 градуса. Сотрудники АО «СПОПАТ» организовали проверку.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 78, комментариев: 0
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