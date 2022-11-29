Площадки H&M в Сургуте займут магазины российских брендов

В России на площадках магазинов H&M откроются магазины российских брендов, сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Среди них — Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic), Lime, «Снежная королева» и турецкий бренд Koton.

В качестве примера Цветкова привела ТРЦ «Сургут Сити Молл». В нем площади H&M поделили Zarina и Befree. Оба магазина должны открыться к марту 2023 года. Надежда Цветкова уточнила, что срок запуска новых магазинов связан с состоянием помещения и конфигурацией площадки. «Также фешен-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря-февраля»,— сказала Цветкова ТАСС.

Шведская компания H&M приостановила продажи в России в начале марта и в июле начала сворачивать деятельность. В рамках процесса ликвидации ритейлер открыл магазины, чтобы распродать оставшийся товар. H&M намерена покинуть Россию до конца года. Уже закрыты 80% магазинов бренда.