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Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году

В Думе Сургута обсудили переезд чиновников в здание на Маяковского

Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году
Фото: Дума Сургута

Переезд части структурных подразделений администрации Сургута в здание на Маяковского, 15 планируют организовать до 1 октября 2024 года. Об этом сообщили на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города в четверг, 24 ноября.

«По услышанному докладу я доволен, что такие действия у нас запланированы. И теперь есть конкретное видение реализации. Ранее много вопросов задавали по проекту, потому что не было понимания, к чему мы должны в итоге прийти. А также средства достижения поставленной цели не были точно определены. Движение есть, и это не может не радовать. Оставляем вопрос на контроле, вернемся к нему в первом полугодии», – отметил заместитель председателя комитета Богдан Гужва.

Так, в ходе заседания были озвучены основные этапы реализации переезда сургутских чиновников. «Первый этап реализации – продажа посредством проведения аукциона нежилого здания по улице Островского, 14/1 общей площадью 2 767 квадратных метров. А также продажа пакета акций АО «Агентства воздушных сообщений» для того, чтобы найти финансирование на проведение ремонта здания Маяковского, 15», – рассказал и.о. директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев. Он также добавил, что первый этап планируют завершить до мая 2023 года. Далее пройдет заключение контракта на проектно-строительные работы и капитальный ремонт. А передача объекта для дальнейшего переселения чиновников из здания по улице Гагарина, 11 намечена на август 2024 года.

Напоминаем, что ранее стало известно, что переезд структурных подразделений администрации Сургута в здание на Маяковского подорожал с 50 до 150 млн рублей. Увеличение расходов объяснили тем, что необходимо выполнить перепланировку и учесть все пожарные нормы, которые очень часто меняются.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 141, комментариев: 0
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