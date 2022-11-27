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​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз

Школьницу высадили из автобуса в сильный мороз в Сургуте

​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз
Фото: администрация Сургута

В Сургуте 14-летнюю девочку высадили из автобуса в сильный мороз. Об этом журналистам сообщила мама ребенка.

Инцидент произошел днем 24 ноября. «По словам женщины, кондуктор не смогла принять оплату и потребовала несовершеннолетнего пассажира выйти на ближайшей остановке. В тот день на улице было -34 градуса», - пишет «К-Информ».

В ХМАО регулярно происходят подобные инциденты. Громкий случай произошел в Сургуте год назад в декабре. 14-летний подросток с ДЦП ехал на автобусе №11. Он не успел подойти к двери на своей остановке и доехал до конечной, а когда попросил водителя вернуться, кондуктор выгнала парня из автобуса. После того, как случай получил огласку, водитель автобуса был вынужден уволиться.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 97, комментариев: 0
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