Школьницу высадили из автобуса в сильный мороз в Сургуте

В Сургуте 14-летнюю девочку высадили из автобуса в сильный мороз. Об этом журналистам сообщила мама ребенка.

Инцидент произошел днем 24 ноября. «По словам женщины, кондуктор не смогла принять оплату и потребовала несовершеннолетнего пассажира выйти на ближайшей остановке. В тот день на улице было -34 градуса», - пишет «К-Информ».

В ХМАО регулярно происходят подобные инциденты. Громкий случай произошел в Сургуте год назад в декабре. 14-летний подросток с ДЦП ехал на автобусе №11. Он не успел подойти к двери на своей остановке и доехал до конечной, а когда попросил водителя вернуться, кондуктор выгнала парня из автобуса. После того, как случай получил огласку, водитель автобуса был вынужден уволиться.