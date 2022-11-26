Одна из школ Сургутского района получит автобус для подвоза детей из Тром-Агана

Школьники отдаленного поселения Тром-Аган (Сургутский район) будут добираться на занятия в большом и комфортном автобусе. Сейчас идет процесс передачи транспорта общеобразовательному учреждению, после чего он должен пройти техосмотр и получить все разрешительные документы. Ориентировочно автобус выйдет на маршрут в январе. Об этом стало известно на встрече с жителями села главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

Отмечается, что ученики Тром-Агана добираются в Ульт-Ягунскую школу, которая находится в 30 километрах от поселения на автобусе. Родители подняли вопрос о температурном режиме – во время поездки дети жаловались на холод. Однако директор школы заявила, что эту проблему решили уже давно и в салоне установили новую печку.

Андрей Трубецкой предложил родителям проехать с детьми до Ульт-Ягунской школы, чтобы убедиться в корректном контроле температурного режима. Результаты родительского контроля озвучат лично главе Сургутского района. До передачи нового транспорта ситуацию держат на контроле представители департамента образования и молодежной политики муниципалитета. Последние замеры показывают, что температура в салоне автобуса соответствует нормам.

Отметим, что в этом году округ закупил 48 новых школьных автобусов, сейчас идет процедура передачи в оперативное управление для общеобразовательных учреждений Югры. Данный автобус придет в рамках федеральной программы поставки школьных автобусов в регионы РФ.