В думе Сургута обсудили дополнительное финансирование инициативных проектов в следующем году

23 ноября состоялось заседание комитета думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. В ходе обсуждений, депутаты поддержали вопрос увеличения финансирования на реализацию инициативных проектов в 2023 году.

Так, предлагается для проектов, реализуемых для определенной части горожан, установить сумму не более 7 миллионов рублей и не более 10 млн – на общегородские проекты. Также предусмотрена возможность удорожания стоимости инициативных проектов до 10 млн для «точечных» инициатив и до 14 млн для значимых городских проектов.

Всего на реализацию инициативных проектов из бюджетных средств выделяется 35 млн рублей в год, где не более 5 млн – на каждый проект. На данный момент в Сургуте реализуются восемь таких проектов, а в планах на следующий год – семь проектов на сумму более 31 млн.

«В 2022 году у нас было заложено 35 миллионов. После того как все проекты были приняты в работу с учетом заявок на удорожание в связи с ростом материалов, осталось 4 миллиона. Добавлю, что в проекте бюджета, ввиду востребованности инициативных проектов, мы предложили в рамках проекта бюджета на 2023 год увеличить сумму еще на 10 миллионов рублей. Если вы поддержите при рассмотрении проекта, тогда у нас без учета рассмотренных проектов в следующем году останется 14 миллионов в свободном остатке», – заявила директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

Депутат Дмитрий Нечепуренко выступил с поддержкой увеличения бюджета на инициативные проекты и отметил их важность для горожан.

«Я думаю, что, в любом случае, нужно увеличить, потому что желающих реализовать инициативный проект много, в том числе в моём избирательном округе. В целом, ваше предложение позитивное и хорошо отразится на гражданах с высокой гражданской активностью», – добавил Дмитрий Нечепуренко.

Также в администрации предлагают внести корректировки в «Положение о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте», чтобы упростить процедуру подачи документов на участие в конкурсе инициативных проектов.