Депутаты Думы Сургута оценили результаты дорожной кампании 2022 года

В этом году в Сургуте обновили более 26 километров дорог и 10 внутриквартальных проездов. Итоги ремонтной кампании оценили депутаты Думы на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города в четверг, 24 ноября.

«Всего за 2022 год отремонтировано дорог общей протяженностью 26 километров. Их площадь – более 250 тысяч квадратных метров. Также городскими службами был выполнен ямочный ремонт на 22 828 квадратных метров. Отремонтировали тротуаров – 2 283 квадратных метров», – выступила с докладом заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова. Она также отметила, что на кампанию выделили более 850 млн рублей из городского и окружного бюджетов. Важную роль в обновлении дорог сыграло ПАО «Сургутнефтегаз» – предприятие отремонтировало 11 участков за собственный счет.

Кроме того, на заседании отметили необходимость проверить обновленный участок внутриквартального проезда по улице Просвещения, 33. Депутат Виктор Рябчиков попросил провести там дополнительную приемку, но уже весной. «Я не согласен в 100% готовности этого объекта. Осталась потребность в лежачем полицейском, в освещении и разметке для автостоянки», – подчеркнул народный избранник. Оказалось, что лежачий полицейский не входил в план ремонта, однако его установят в следующем году.

«Спасибо департаменту городского хозяйства, в этом году конкурсы все отыграны в срок, подрядчики вышли вовремя, дополнительные средства найдены и перенаправлены. Благодаря тому, что осень продержалась подольше, удалось выполнить все объекты», – поблагодарил председатель комитета Владимир Клишин.

Планы на ремонтную кампанию 2023 года уже намечены. Администрация Сургута и Дума города окончательно утвердят объекты весной.

Напоминаем, подробнее об итогах дорожной кампании 2022 года можно прочитать в материале siapress.ru.