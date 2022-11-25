1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов

В Сургуте подходит к концу очередная кампания по уплате имущественных налогов. Подавляющая часть жителей города уже получили соответствующие уведомления, однако темпы уплаты пока оставляют желать лучшего. А это – не только конституционная и гражданская обязанность россиян, но и важная мера по наполнению той части муниципального бюджета, при помощи город решает важные местные вопросы.

Для начала, напомним: имущественные налоги физических лиц – это налог непосредственно налог на имущество, транспортный и земельный налог. Их формированием ФНС занимается в течение лета, и с 1 сентября началась массовая рассылка уведомлений вкупе с большой информационной кампанией – налоговики проводят дни открытых дверей, увеличивают время работы своих инспекций, распространяют информацию в СМИ и даже пытаются достучаться до внимания посетителей ТРЦ. Все это продлится до 1 декабря – это крайний срок их уплаты.

Почему сбор именно этой части налогов крайне важна для города – рассказывает директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова. «Особую значимость этим налогам придает то, что они преимущественно поступают в местный бюджет. Налоги на имущество и землю – в полном объеме, а транспортный – в размере 20 процентов. Но при этом оставшиеся 80 процентов, идущие в окружной бюджет, частично возвращаются в город в виде субсидий на строительство и ремонт дорог, – объяснила Новикова. – Если говорить о конкретных цифрах, то мы ждем в 2022 году поступления в городской бюджет 427 млн рублей в виде имущественных налогов, и них 65 млн рублей – земельный налог, 249 млн – налог на имущество физических лиц, и наша часть транспортного налога – 113 млн рублей».

По словам директора департамента финансов, глава Сургута Андрей Филатов ставит особый приоритет на повышении комфортности жизни в городе. А это – благоустройство дворов и общественных территорий, безопасность и ремонт дорог, устранение колейности и многое другое. Все это возможно делать только при поступлении в бюджет соответствующих средств.

«Чтобы подчеркнуть значимость уплаты имущественных налогов, приведу данные по расходам 2022 года. На ремонт дворов было направлено 195 млн рублей (и них 174 – средства местного бюджета), на них благоустроены 26 дворов. На ремонт 12 внутриквартальных проездов потратили 119 млн рублей, на устранение колейности – 193 млн рублей. Суммарно это 486 млн рублей – примерно сопоставимо с той суммой, что мы ждем от сбора имущественных налогов физических лиц. Именно эти поступления позволяют нам делать Сургут более комфортным, благоустроенным, поэтому администрация города совместно с Федеральной налоговой службой прилагает усилия, чтобы информировать граждан об этом. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к горожанам с напоминанием о необходимости заплатить имущественные налоги. Это не только позволит исполнить гражданский долг, но и внести вклад в благоустройство и развитие Сургута», – рассказала Маргарита Новикова.

По словам замначальника инспекции ФНС России по городу Сургуту Елены Трофимовой, жителям нашего города направили 205 тысяч налоговых уведомлений (это четверть от всего окружного объема). Из них 89 тысяч в виде заказных писем через «Почту России» и 116 тысяч – в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Правда, согласно данным от почты, только половина сургутян, которым были отправлены письма из налоговой, пришли в отделения и получили эти уведомления.

За 2021 год сургутянам было начислено имущественных налогов на немногим более миллиарда рублей, из них в бюджет поступила только треть – 343 млн рублей (на момент сбора этих данных до конца периода оплаты налогов оставалось две недели). «Хочу еще раз обратиться к жителям Сургута и попросить их не откладывать на последний день оплату налогов. Для их удобства мы продлили режим работы инспекции, при возникновении вопросов можно приходить и задавать их лично или через письменное обращение», – отметила Елена Трофимова.

Сургутяне, владеющие квартирами и другой недвижимостью, в этом году получат более «весомые» налоговые уведомления. Дело в том, что на период коронавируса с жителей города сбросили часть бремени, временно снизив этот налог с 2 до 0,7 процента от кадастровой стоимости, но льготное время завершается – за 2021 год начисление увеличилось с 0,7 до 1,5 процента. Это положение дел продлится еще два года, и за 2023 год налог на имущество вновь вернется к показателю в 2 процента.

В сфере транспортного налога ставки не менялись, но в перечень дорогостоящих автомобилей внесены 87 дополнительных пунктов, так что их обладатели получат платежку на бОльшую сумму, чем годом ранее.

К сожалению, существенной проблемой в сфере имущественных налогов была и остается задолженность. Еще в начале этого года она составляла 531 млн рублей, но к 1 ноября ее удалось снизить более чем на треть – до 327 млн рублей. Как рассказывает и.о. начальника аналитического отдела инспекции ФНС по Сургуту Айстан Безоян, взыскание долгов идет по четко прописанному в законах порядку. ФНС сначала направляет требования по оплате должникам, а после истечения срока формирует заявления на судебные приказы по каждому случаю и отрабатывает их через мировые суды. Далее документы отправляют работодателям неплательщиков, в банки и в службу судебных приставов. Но если были подключены последние, то должник неизбежно понесет дополнительные расходы – из-за необходимости заплатить пошлину и исполнительский сбор.

Среди других мер, которые принимают в адрес неплательщиков – запрет на выезд из страны, а также для совсем суровых случаев – арест имущества. Так, с начала 2022 года налоговики провели рейды в отношении 22 должников и арестовали у них добра на 9,6 млн рублей, благодаря чему смогли взыскать в бюджет 3 млн рублей. А ограничение на выезд ввели в отношении почти 500 сургутян, которые задолжали около 25 млн рублей налогов. В итоге с желающих поехать в отпуск удалось взыскать 3,6 млн рублей долгов.

В этом сезоне появилась отдельная история – в России появились сотни тысяч человек, которые были мобилизованы в действующую армию. Для них ФНС определила особые правила уплаты налогов. Во-первых, сейчас они от этой обязанности освобождены. Во-вторых, оплатить нынешние налоги им нужно будет не позднее 28 числа третьего месяца после завершения службы. Эти правила работают в беззаявительном порядке – все данные по мобилизованным в ФНС отправит министерство обороны.

Если же вы не были мобилизованы и должны платить налоги в общем порядке, но еще не знаете, сколько и как – вам нужно либо проверить свой личный кабинет налогоплательщика, либо (если ЛК у вас нет) пойти на почту и забрать свое уведомление. После чего исполнить гражданский долг любым удобным способом – хоть через онлайн-приложения, хоть при помощи личного посещения банка. Но сделать это нужно до 1 декабря включительно.

При поддержке администрации Сургута