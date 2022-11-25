В Сургуте спустя десятилетия обсуждений открыли Дом дружбы народов

В Сургуте произошло событие, которое обсуждалось и обдумывалось как минимум все прошедшее десятилетие, а то и дольше – в городе открыт Дом дружбы народов. Он базируется в муниципальном помещении на площади 800 квадратных метров в доме №74 на улице Мелик-Карамова. Дом дружбы народов предназначен для объединения на одной площадке представителей разных национальностей, в нем будут проводить культурные и просветительские мероприятия по укреплению межнационального мира и согласия. На старте работы этой точки были подписаны 14 соглашений о сотрудничестве с национально-культурными организациями города.

Инициатором создания Дома дружбы народов стала Региональная ассоциация некоммерческих организаций. В торжественном открытии объекта приняли участие 16 национально-культурных организаций, экс-глава города Сургута Александр Сидоров, директор Сургутской филармонии и эксперт в сфере гармонизации межнациональных отношений Яков Черняк, представители департамента внутренней политики Югры.

Помещение, где сейчас появился Дом дружбы народов, некоторое время пустовало, там даже не было ремонта. В то время как этажом ниже (также на муниципальной площади) располагался центр помощи некоммерческим организациям, которое называли «Дом НКО». И вот теперь над ним создали еще один «Дом» – с ремонтом, просторными помещениями, комфортом и возможностями заниматься продуктивной общественной деятельностью.

«Дом Дружбы народов открыли в Сургуте. Он получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры. Это пространство для неформального общения представителей национальных организаций Сургута, культурного обмена, расширения форматов сотрудничества, – прокомментировал глава Сургута Андрей Филатов. – Здесь будут проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться за чашкой чая на важные темы.

Замысел Дома Дружбы народов заявлен с большой перспективой. Во многом от самих участников и организаторов будет зависеть, какими делами, идеями и содержанием наполнится эта инициатива. Желаю успехов и добра на этом пути! Верю, что эта конструктивная работа позволит укрепить взаимоотношения представителей разных национальностей, проживающих в Сургуте, и даст старт новым социально-значимым проектам».

«Сургут – многонациональный город, новейшая история которого многим известна. После открытия большой нефти сюда направился огромный поток специалистов в разных областях – нефтяников, геологов, энергетиков, строителей со всего СССР. Нефтяники – из Башкортостана, Татарстана, Чечни, Азербайджана, строители – из центральной России, Урала, и так далее. Таким образом в Сургуте объединились усилия огромного количества людей и национальностей, и в ходе бурного развития города его население иногда удваивалось всего за год, – вспоминает Александр Сидоров. – Тогда строилось множество объектов – жилья, социальной инфраструктуры, промышленности. И население со всего Советского Союза здесь, как в котле, кипело, общалось, создавало сообщества.

И тогда, и сейчас крайне важно сохранять единство и согласие. Поэтому создание Дома дружбы народов, где все могли бы встречаться, общаться, формировать и реализовывать планы и задачи – это давняя мечта. Настал тот счастливый день для национально-культурных организаций и диаспор, когда это случилось. Я этому рад».

По словам председателя региональной Ассоциации некоммерческих организаций Югры и депутата думы округа от Сургута Ольги Лесновой, Дом дружбы народов станет пространством, где представители разных национальных и культурных объединений смогут встречаться, решать насущные вопросы, проводить мероприятия, репетиции, мастер-классы, принимать гостей из своих регионов и республик.

«Этот проект получил средства из гранта главы Сургута, в нем заложен еще ряд мероприятий – например, серия видео-интервью с главами национально-культурных организаций, мастер-классы, а также завершающее событие – создание трех видеороликов, которые станут финальным объединяющим смысловым элементом, – рассказала Ольга Леснова. – Мне кажется символичным, что в этот сложный период времени у нас появился Дом дружбы народов. Это станет подтверждением наших лозунгов о единстве, но это – только начало большой работы, которая принесет благо сургутянам и жителям всего округа».

Любопытно и то, что сургутский Дом дружбы народов отличается от аналогичных структур в других муниципалитетах. Там подобные площадки создаются на базе муниципальных учреждений и финансируются из бюджета, что, с одной стороны, хорошо, но, с другой, лишает гибкости. Все из-за того, что всю работу и финансирование под нее нужно планировать очень заранее, плюс сами по себе бюджетные деньги – штука, требуются серьезной отчетности и строгости в использовании. В Сургуте площадка находится в ведении некоммерческой организации, что дает определенную свободу, гибкость и способность оперативно отвечать вызовам времени.

Начальник управления общественной безопасности администрации Сургута Дмитрий Печенкин описывает еще некоторые плюсы подобного формата: «Инициатива создать такую площадку, как Дом дружбы народов, существовала давно. Когда глава города узнал об этом проекте – он его сразу же поддержал, и мы выделили финансовую помощь на реализацию. Начало положено, и глава лично координирует это направление работы, и мы дальше будем поддерживать эту инициативу.

Важно то, что Дом дружбы народов предполагает создание площадки, где национально-культурные организации будут реализовывать свои социально значимые проекты. У многих таких организаций есть собственные мощности и помещения, но есть такие, у кого ничего нет. В первую очередь, речь о тех некоммерческих объединений, которые не проходили регистрацию в Минюсте, то есть действуют без создания юридического лица. Соответственно, у них меньше возможностей получить какую-то имущественную поддержку от органов власти, но у них теперь будет Дом дружбы народов в качестве площадки. Впрочем, мы все равно будем рекомендовать всем национально-культурным объединениям проходить официальную регистрацию – так у них будет больше возможностей для реализации своих проектов».

При поддержке администрации Сургута