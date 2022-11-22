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Советник председателя думы Сургута ушла в отставку

Советник спикера думы Сургута объявила об увольнении

Советник председателя думы Сургута ушла в отставку
Фото: siapress.ru

Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко ушла в отставку после года работы на посту. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Страницу, длиной в год, аккуратно закрыла. Новый опыт приобретен, появились новые знакомые, восстановились отношения со старыми друзьями. Немного грустно, но друзья же в сердце. Впереди новая страница»,– написала Галина Коваленко.

Отметим, что в комментариях к публикации, глава медиацентра концертно-театрального центра «Югра-Классик» Юлия Зайцева-Фаляхова задала уточняющий вопрос, станет ли экс-советник спикера думы Сургута ее коллегой. Галина Коваленко дала положительный ответ.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 168, комментариев: 0
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