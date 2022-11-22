Советник спикера думы Сургута объявила об увольнении

Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко ушла в отставку после года работы на посту. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Страницу, длиной в год, аккуратно закрыла. Новый опыт приобретен, появились новые знакомые, восстановились отношения со старыми друзьями. Немного грустно, но друзья же в сердце. Впереди новая страница»,– написала Галина Коваленко.

Отметим, что в комментариях к публикации, глава медиацентра концертно-театрального центра «Югра-Классик» Юлия Зайцева-Фаляхова задала уточняющий вопрос, станет ли экс-советник спикера думы Сургута ее коллегой. Галина Коваленко дала положительный ответ.