Чемпионат и Первенство города по мотокроссу пройдут в Сургуте в субботу

Чемпионат и Первенство города по мотокроссу состоятся в Сургуте в предстоящую субботу, 26 ноября. Участие в состязании примут более 50 мотогонщиков из Сургута, Ноябрьска, Екатеринбурга и других городов, сообщает пресс-служба администрации города.

«Гостей и участников ждут захватывающие выступления пилотажной группы «Барсы», а также показательные прыжки от команды Сибирского легиона, Чемпиона мира по купольной парашютной акробатике. Также все желающие смогут посмотреть выставку оружия и показательные выступления военно-исторического клуба «Арсенал», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 на базе центра специальной подготовки «Сибирский Легион» на Заячьем Острове, 6/1. Уточняется, что при температуре ниже 25 градусов соревнования будут перенесены.