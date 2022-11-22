16+
Логотип Сиапресс
USD  60,7379   EUR  62,1245  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

Максиму Слепову вручили награду от ОНФ

Председатель думы Сургута Максим Слепов получил знак премии «Команда Путина»

Максиму Слепову вручили награду от ОНФ
Фото: дума Сургута

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в ХМАО-Югре и депутат окружной думы Лариса Белоцерковцева торжественно вручила почетную грамоту и нагрудный знак премии «Команда Путина» председателю думы Сургута Максиму Слепову. В награде отмечено «За большой профессиональный вклад во благо жизни людей, проявленный героизм и преданность стране».

«Сегодня я здесь для того, чтобы вручить заслуженную награду замечательному врачу и человеку, лидеру общественного мнения, члену штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта Слепову Максиму Николаевичу. Он получает эту награду как человек, который внес огромный вклад в спасение человеческих жизней на территории Сургута и региона от коронавирусной инфекции», — сказала Лариса Белоцерковцева.

Помимо вклада в создание системы профилактики и лечения коронавирусной инфекции в городе, Максим Слепов отличился вкладом в создании модели быстрого реагирования для борьбы с заболеванием и оказанию медицинской помощи.

«На самом деле, это заслуга всех медицинских работников и, конечно, волонтеров Общероссийского народного фронта. Помните, когда мы и техникой помогали, и средствами индивидуальной защиты в самом начале. В итоге мы одни из первых начали создавать уникальные модели быстрого реагирования для борьбы с инфекцией. Я думаю нам это удалось, спасибо всем», — прокомментировал председатель думы Сургута.

Отметим, что премию вручают тем людям, чьи поступки и человеческие качества нацелены на пользу для России. Награду в этом году получили порядка 200 человек.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:55, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Кремле прокомментировали возможность новой мобилизации 677
  2. Жителя Сургута задержали за убийство супруги из ревности 577
  3. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 531
  4. В Сургуте открылся Дом дружбы народов 530
  5. ​Законопослушные граждане 525
  6. Во время отъезда россияне смогут пересчитать плату за вывоз мусора 500
  7. В России рассмотрят законопроект о выходном 31 декабря 470
  8. ​ВТБ запускает новую кредитную карту Прайм Mir Supreme 397
  9. Нижневартовск обогнал Тюмень по качеству жизни 278
  10. На Барсовой горе торжественно открыли туристическую тропу «ЧелоВечность» 210
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3597
  2. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 2818
  3. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2570
  4. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2301
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2190
  6. ООН: Численность населения Земли достигла отметки в 8 млрд человек 1972
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 1964
  8. В Югре потеплеет после крепких морозов 1814
  9. ​Город вложил деньги в расселение аварийных домов в престижном районе – и взамен получит вот это? 1732
  10. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1694
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5063
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4623
  3. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4198
  4. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3857
  5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3823
  6. Почетный гражданин 3785
  7. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3767
  8. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3597
  9. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3359
  10. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3215

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика