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В Сургуте открылся Дом дружбы народов

Дом дружбы народов открылся в Сургуте

В Сургуте открылся Дом дружбы народов
Фото: Андрей Филатов / vk.com

Дом дружбы народов открылся в Сургуте, сообщил накануне глава города Андрей Филатов.

«Дом дружбы народов открыли в Сургуте. Он получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что это пространство для неформального общения представителей национальных организаций Сургута, культурного обмена, расширения форматов сотрудничества. Здесь будут проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться за чашкой чая на важные темы, добавил Андрей Филатов.

Площадь помещения, где расположился Дом дружбы, составляет 800 квадратных метров. В разное время здесь находились Дом быта, ресторан и игровой клуб, пишет «Сургутская трибуна». Первый профильный семинар, который будет посвящен теме привлечения средств на соцмероприятия, состоится в декабре.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 112, комментариев: 0
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