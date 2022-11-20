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В Сургуте загорелась кабина грузовика: один человек погиб, второй пострадал

Следственный комитет начал проверку по факту возгорания грузовика в Сургуте

В Сургуте загорелась кабина грузовика: один человек погиб, второй пострадал
Фото: СК Югры

В Сургуте сгорел водитель грузовика прямо в кабине собственного транспорта. Еще один мужчина госпитализирован с ожогами. Инцидент произошел вечером 19 ноября. Информацию опубликовала пресс-служба югорского следственного комитета.

«Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре организована проверка по факту возгорания автомобиля в результате которого погиб мужчина. Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.


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20 ноября в 15:01, просмотров: 904, комментариев: 0
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