В Сургуте пойдет под суд организатор подставных фирм

В Сургуте осудят 41-летнего местного жителя за создание подставных фирм. Мужчина приобретал паспорта у горожан за денежное вознаграждение для дальнейшего создания юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«При этом созданные юридические лица законную финансово-хозяйственную деятельность не вели, лица, выступившие учредителями, никакого участия в деятельности организаций не принимали, управление ими не осуществляли», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Всего сургутянин обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 173.2 УК РФ и пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.