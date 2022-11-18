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​В дачном кооперативе «Старожил-1» в Сургуте обновили оборудование в системе электроснабжения

Замену оборудования в системе электроснабжения произвели в дачном кооперативе «Старожил-1» в Сургуте

​В дачном кооперативе «Старожил-1» в Сургуте обновили оборудование в системе электроснабжения
Фото: admsurgut.ru

Замену оборудования в системе электроснабжения произвели в дачном кооперативе «Старожил-1» в Сургуте. Электрохозяйство данного кооператива находится на балансе сетевой организации. Вечером 15 ноября из-за резко и кратно возросшей нагрузки на сети электроснабжения автоматический включатель, защищающий сети и рассчитанный на номинал 400 Ампер, не выдержал высокого напряжения. Произошло аварийное отключение. Специалисты произвели замеры. На линии наблюдалось превышение почти на 200 Ампер. Бригада компании «Сургутские городские электрические сети» провела аварийно-восстановительные работы и частично обновила оборудование.

«Электроснабжение в дачном кооперативе «Старожил-1» было оперативно восстановлено. Специалисты заменили автоматический выключатель номиналом 400 Ампер на аппарат с большим номиналом – в 630 Ампер. Стоит отметить, что электрохозяйство почти всех кооперативов в Сургуте сегодня передано на баланс сетевых организаций, которые укомплектованы квалифицированными кадрами, необходимыми производственными и техническими ресурсами. Это означает, что в случае отключения они способны в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и успешно с этим справляются», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Александр Недашковский.

Добавим, в 26 дачных кооперативах Сургута произведена реконструкция системы электроснабжения, в остальных садово-огороднических товариществах выполнен текущий ремонт. Все объекты своевременно подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Тем не менее в Администрации города рекомендуют жителям дачных кооперативов не превышать нормативы потребления электроэнергии и не включать одновременно несколько электроприборов.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 84, комментариев: 0
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