Сугутский водитель автобуса, сломавший нос ребенку за кинутый снежок, может понести уголовное наказание

В Сургуте на водителя автобуса №69, избившего подростка за кинутый снежок, завели уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте следственного комитета Югры.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), – сообщает пресс-служба СК ХМАО. – По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Ранее о происшествии было доложено Председателю Следственного комитета и инициирована передача материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователя СК России».

Напомним, что инцидент произошел 10 ноября. Подростки играли в снежки и один из них попал в автобус. Водитель транспорта вышел на улицу и избил ребенка за это. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы в виде перелома костей носа и ушибов.

Администрация города Сургута также инициировала проверку.