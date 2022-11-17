В Сургуте усилят контроль за вандализмом на остановочных комплексах

В 2022 году в рамках муниципального контракта установили 12 остановочных комплексов. Последний из них обустроили в понедельник, и через сутки на нем уже появилось граффити. Из-за этого в городе усилят контроль за вандализмом, а также продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения на остановках.

«Остановочный комплекс на улице Энергетиков установили в рамках муниципального контракта стоимостью порядка десяти миллионов рублей. Каждый павильон обошелся городской казне в 850 тысяч рублей. Всего было установлено 12 комплексов. Последний был установлен буквально в понедельник, и в течение суток на задней стенке уже было нанесено граффити», – рассказал директор МКУ ДДТ и ЖКХ Валерий Ходжаев.

Он также отметил, что ранее глава Сургута Андрей Филатов поручил восстанавливать остановки за счет муниципального бюджета. Всего с сентября было зафиксировано порядка трех фактов вандализма. «На сегодняшний день по указанию главы города было установлено оборудование видеонаблюдения на многих остановочных павильонах. На таких объектах фактически снизилась кратность нанесения графики или порчи. Пока претензий к горожанам мы не предъявляли. На одном из последних совещаний администрация города ориентировала нас усилить контроль за вандальными случаями и предавать им общественную огласку», – добавил глава ведомства.

Напоминаем, до конца года 15 остановок Сургута планировали оборудовать новыми видеокамерами.