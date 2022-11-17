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В Сургуте появятся палаты повышенной комфортности для рожениц

Роды в Сургутском окружном центре охраны материнства и детства станут комфортнее

В Сургуте появятся палаты повышенной комфортности для рожениц
Фото: vk.com/surgutkpc86

С 1 декабря в Сургутском окружном центре охраны материнства и детства появятся палаты повышенной комфортности. Для пациенток подготовили шесть родзалов и еще шесть послеродовых палат с одной и двумя комнатами.

«Здесь продумано все до мелочей: система «умный дом», освещение, раковина с выемкой под живот, дополнительная раковина-чаша с возможностью купать малыша, в душевой удобный стул для принятия водных процедур, поручни. Основная задача, которая реализуется в центре – создание максимально комфортных условий для мамы и ребенка. Интерьер родзалов создан дизайнером специально для центра. Даже уровень света здесь можно регулировать централизовано», – рассказали в пресс-службе центра.

Кроме того, в послеродовых двухкомнатных палатах есть две кровати, стул для кормления, стол для пеленания, кресло, специальная раковина, в которой при необходимости, можно купать малыша. В комнате-гостиной для приема родственников установили холодильник, микроволновку, удобный диван, телевизор и стол для приема пищи.

В комфортные палаты можно даже заказать обед по специальному меню с доставкой. А также каждой роженице при поступлении выдается оборудование для оперативной связи с медсестрами.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 128, комментариев: 0
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