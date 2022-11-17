В Лянторе появился собственный автопарк снегоуборочной техники

В Лянторе закупили снегоуборочную технику на 22,5 млн рублей из бюджета Сургутского района – теперь власти города смогут содержать дороги и придомовые территории в зимний период самостоятельно, не привлекая подрядчиков.

«В настоящий момент на территории города уборкой дорог и внутриквартальных проездов занимаются четыре единицы техники. Это у нас фронтальный погрузчик, 2 МТЗ одна МКСМ. Это было приобретено в течение текущего года. Мы понимаем, что этой техники недостаточно и на текущий момент заключены на покупку еще двух единиц техники. Это автогрейдер и пескоразбрасывающая установка. Огромные слова благодарности администрации Сургутского района и лично Андрею Трубецкому. На неделе принято решение о выделении для Лянтора 22,5 млн рублей на приобретение дополнительной техники», – поделился с журналистами временно исполняющий полномочия главы Лянтора Сергей Жестовский.

Использование своего автопарка будет эффективнее, чем контракт с подрядчиком, полагают в администрации города. Об этом неоднократно говорил и глава Сургутского района. Отметим, что ранее жители города неоднократно жаловались на плохую уборку снега. Теперь же местные власти будут заинтересованы в том, чтобы заниматься очисткой дорог самостоятельно.

«Много раз вслух озвучивал, если не приходят подрядчики, нужно брать ответственность на себя. И тем поселениям, которые готовы были двигаться в этом направлении, мы помогли. Глупо приводить какие-то доводы, если в разы меньшие поселения, такие как Лямина, Русскинская чистят собственными силами и достаточно успешно справляются, а Лянтор не справится. Всегда говоря, что мы будем помогать, если будет со стороны поселения добрая воля, желание, выделили 22,5 млн на 6 единиц техники. И того получается, вместе с имеющимися уже 4 единицами, 10 единиц техники. Это уже что-то для Лянтора. Если нет подрядчика, значит надо самим справляться», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.