В Сургутском районе компенсацию за земельный участок получит вдвое больше семей, чем в прошлом году

Рекордная сумма выделена Сургутскому району для многодетных семей, которые могут получить выплаты вместо земельного участка под строительство жилья. По информации властей муниципалитета, 120 многодетных семей получат деньги. Для сравнения: в прошлом году их количество равнялось 69 и, соответственно, общая сумма компенсаций составила 69 миллионов рублей.

«В этом году нам выделили 120 миллионов рублей для многодетных семей. Такого в истории Сургутского района еще не было. Получив эту субсидию, многодетные смогут затратить средства на улучшение своих жилищных условий. В частности, погашать ипотеку. При этом ранее многодетные не могли погашать субсидией ипотеку за квартиру, срок эксплуатации которой превышал 15 лет. Сейчас это жесткое условие отменили. В настоящее время требованием, предъявляемым госпрограммой, является отсутствие этого объекта в перечне аварийных и непригодных для жилья домов», – прокомментировала директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Юлия Янкова.

Субсидией могут воспользоваться многодетные семьи, вставшие на учет для получения земли до 31 декабря 2017 года. В Сургутском районе таких семей 458. Из них 120 воспользуются окружной субсидией до конца этого года. Власти района не исключают, что из-за большого объема заявлений будет необходимо подать заявку на дополнительно финансирование.

Те многодетные семьи, которые не проходят по каким-либо условиям для получения окружной субсидии, могут рассчитывать на муниципальную, размер которой составляет 300 тысяч рублей.

«У нас не так много земельных участков, которые подойдут для ИЖС. Ведь каждый из них нужно обеспечить необходимыми инженерными коммуникациями и проложить к ним дорогу. Поэтому мы и предлагаем компенсацию, чтобы семьи смогли улучшить свои жилищные условия прямо сейчас», – объяснил суть идеи глава Сургутского района Андрей Трубецкой.