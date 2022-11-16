16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3116   EUR  62,6297  

Новости

Больше новостей
Четыре урока начальной военной подготовки в неделю - это...

абсурд 45.4%

необходимость 52.9%

не знаю 1.7%

Всего голосов: 174

Комментировать
0
Больше опросов

Аэропорт Сургута принял 10 тысяч рейсов в 2022 году

Количество принятых в аэропорте Сургута рейсов увеличилось на 1,5 тысячи

Аэропорт Сургута принял 10 тысяч рейсов в 2022 году
Фото: siapress.ru

Аэропорт Сургута принял 10-тысячный рейс в 2022 году, что на 1,5 тысячи превышает показатель прошлого года. Отмечается, что юбилейным оказался рейс авиакомпании ЮТэйр Тюмень – Сургут.

«Именно этот рейс был первым для нового сургутского аэропорта в 1971 году. И выполняла его наша авиакомпания. — рассказал президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. — До конца года мы планируем увеличить достигнутый показатель и внести весомый вклад в развитие транспортной доступности Сургута. Для этого добавляем частоты имеющимся рейсам и открываем новые направления. 18 ноября выполним первый рейс из Сургута в Алматы».

Сейчас жителям Сургута доступны более 40 прямых рейсов по России и за рубеж. Большинство из них выполняет базовый перевозчик Югры — авиакомпания ЮТэйр.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:10, просмотров: 118, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ООН: Численность населения Земли достигла отметки в 8 млрд человек 1245
  2. Югорчанка доверилась лжеинвесторам и потеряла более 2 миллиона рублей 901
  3. Несколько десятков проектов в течение трех часов выработали участники форума «Команда Югры» 722
  4. В Нижневартовске плата за проезд на автобусе вырастет с нового года на два рубля 705
  5. ​На улицы Сургута для борьбы со снегом вывели 182 единицы техники 697
  6. ​Город вложил деньги в расселение аварийных домов в престижном районе – и взамен получит вот это? 675
  7. Могут ли телеграм-боты украсть пароль? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 665
  8. ​81% россиян считают себя счастливыми, выяснил ВЦИОМ 575
  9. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 574
  10. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 541
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3313
  2. В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет 2461
  3. Администрация Сургута вместе с девелопером Брусника запускает первый проект комплексного развития территории в Югре 2300
  4. ​Миллионы россиян варятся в культуре, обращенной в прошлое, поэтому не могут ни родить, ни воспринять ничего нового 1873
  5. ​Жительница Радужного избила маленькую дочь - прокуратура начала проверку 1698
  6. В Сургуте агрессивный водитель автобуса избил подростка за снежок 1656
  7. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 1652
  8. ​Цена жизни 1577
  9. В ТЦ Нефтеюганска сгорело 1000 квадратных метров магазина 1557
  10. Кина не будет? 1527
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 10305
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 5180
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4878
  4. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4538
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 4025
  6. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3986
  7. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3796
  8. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3428
  9. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3379
  10. Почетный гражданин 3371

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика