Количество принятых в аэропорте Сургута рейсов увеличилось на 1,5 тысячи

Аэропорт Сургута принял 10-тысячный рейс в 2022 году, что на 1,5 тысячи превышает показатель прошлого года. Отмечается, что юбилейным оказался рейс авиакомпании ЮТэйр Тюмень – Сургут.

«Именно этот рейс был первым для нового сургутского аэропорта в 1971 году. И выполняла его наша авиакомпания. — рассказал президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. — До конца года мы планируем увеличить достигнутый показатель и внести весомый вклад в развитие транспортной доступности Сургута. Для этого добавляем частоты имеющимся рейсам и открываем новые направления. 18 ноября выполним первый рейс из Сургута в Алматы».

Сейчас жителям Сургута доступны более 40 прямых рейсов по России и за рубеж. Большинство из них выполняет базовый перевозчик Югры — авиакомпания ЮТэйр.