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Сургутянин проведет 20 лет в колонии за покушение на сбыт наркотиков

Житель Сургута хотел сбыть более 660 грамм наркотиков

Сургутянин проведет 20 лет в колонии за покушение на сбыт наркотиков
Фото: unsplash.com

Местный житель Сургута отправится в колонию на срок до 20 лет за покушение на сбыт наркотиков и легализацию. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Следствием установлено, что обвиняемый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, незаконно хранил и намеревался сбыть на территории г. Сургута различные наркотические средства общей массой более 660 грамм. Однако его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота», – отметили в ведомстве.

Вместе с тем, обвиняемый пытался скрыть деньги, полученные преступным путем, придав видимость их законного получения.

На сегодняшний момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 104, комментариев: 0
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