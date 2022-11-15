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​На улицы Сургута для борьбы со снегом вывели 182 единицы техники

182 единицы техники вывели на улицы Сургута после первого обильного снегопада

​На улицы Сургута для борьбы со снегом вывели 182 единицы техники
Фото: администрация Сургута / vk.com

На улицы Сургута после первого обильного снегопада вывели 182 единицы техники. Выполнение работ контролируют специалисты отдела организации контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК», пишет «Сургутская трибуна».

«Делать выводы рано. Сезон зимней уборки дорог только начался. Будем прикладывать усилия, чтобы было лучше, чем в прошлом году. Наш отдел контролирует качество выполнения работ. Подрядчик работает в две смены, ежедневно предоставляет сводку выполненных работ и ставит план на следующие сутки. Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать график и маршрут работы», – цитирует издание замначальника отдела Мовсара Юсупхаджиева.

Работа ведется по традиционной схеме: сначала снег убирают с центральных улиц, затем заходят в другие районы, добавил начальник участка дорожно-ремонтных работ СГМУП «ДорРемТех» Максим Кальтымов. На этот зимний сезон подрядчик подготовил 10,5 тысячи тонн пескосоляной смеси для обработки уличной сети.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе в Сургуте ожидается сильное похолодание. Столбик термометра опустится до -22-25 градусов. В течение недели будет идти снег.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 118, комментариев: 0
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