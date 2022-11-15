182 единицы техники вывели на улицы Сургута после первого обильного снегопада

На улицы Сургута после первого обильного снегопада вывели 182 единицы техники. Выполнение работ контролируют специалисты отдела организации контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК», пишет «Сургутская трибуна».

«Делать выводы рано. Сезон зимней уборки дорог только начался. Будем прикладывать усилия, чтобы было лучше, чем в прошлом году. Наш отдел контролирует качество выполнения работ. Подрядчик работает в две смены, ежедневно предоставляет сводку выполненных работ и ставит план на следующие сутки. Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать график и маршрут работы», – цитирует издание замначальника отдела Мовсара Юсупхаджиева.

Работа ведется по традиционной схеме: сначала снег убирают с центральных улиц, затем заходят в другие районы, добавил начальник участка дорожно-ремонтных работ СГМУП «ДорРемТех» Максим Кальтымов. На этот зимний сезон подрядчик подготовил 10,5 тысячи тонн пескосоляной смеси для обработки уличной сети.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе в Сургуте ожидается сильное похолодание. Столбик термометра опустится до -22-25 градусов. В течение недели будет идти снег.