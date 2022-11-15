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В Сургуте мужчина с ножом напал на супругу и ее знакомого

В Сургуте задержали мужчину за покушение на убийство супруги и ее знакомого

В Сургуте мужчина с ножом напал на супругу и ее знакомого
Фото: unsplash.com

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство супруги и ее знакомого из-за ревности. Подозреваемый, находясь на проезжей части перекрестка улиц Гайдара и Геодезистов, нанес супруге и мужчине не менее одного удара охотничьим ножом каждому.

«Довести намерения на убийство супруги и ее знакомого до конца обвиняемый не смог в связи с тем, что был задержан проезжавшими рядом сотрудниками дорожно-патрульной службы, которые своевременно вызвали медицинских работников для оказания помощи потерпевшим», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемый заключен под стражу. Сургутянин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 72, комментариев: 0
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