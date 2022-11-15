Сборник Петра Суханова победил в номинации югорского конкурса книг

Сборник сургутского поэта Петра Суханова «Раздумье» стал победителем регионального конкурса «Книга года – 2022» в номинации «Лучшая поэтическая книга». Об этом сообщает администрация города. Согласно их информации, самую популярную книгу выбирали из 154 изданий.

«Раздумье» входит в серию поэтических сборников Петра Антоновича, объединенных той или иной темой. На данный момент таких сборников три. Первый – «Эпоха с названьем Сургут…», появился к 425-летию Сургута и объединил стихотворения, посвященные городу и сибирякам. Вторая книга – это любовная лирика «Прикосновение любви» – пронзительный и одновременно откровенный разговор о любви. И в третий сборник «Раздумье» вошли размышления о жизни, об ответственности поэта и его особой роли», – поделились в мэрии.

Издание сборника было инициировано Централизованной библиотечной системой Сургута, и реализовано при поддержке администрации города.