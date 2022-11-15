Четыре человека пострадали при столкновении четырех автомобилей в Сургуте

Массовое ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в 22:27 накануне, 14 ноября, на ул. Югорская в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault под управлением 66-летнего мужчины.

По инерции Renault отбросило на автомобили Hyundai и LADA Priora, после чего Mercedes также столкнулся с отечественной легковушкой. В результате ДТП водитель Renault и три его пассажира получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек.