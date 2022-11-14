Школа программирования для взрослых появится в Сургуте в феврале

В феврале 2023 года в 30 микрорайоне Сургута откроется «Школа 21», которая даст возможность бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Поступление не будет зависеть от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ и опыта работы. Все, что необходимо – это быть совершеннолетним и пройти отборочные испытания. В реализации инновационного проекта приняли участие правительство Югры и «Сбер».

«Основным двигателем этого проекта в Югре стала губернатор Наталья Комарова, которая посетила кампус «Школы 21» в Москве и зажглась этой идеей. Данный проект будет финансироваться из бюджета автономного округа, – отметил заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков. – Если ежегодно школа будет выпускать 150-200 высококлассных программистов, то это внесет большой вклад в экономику нашего округа. В нашем регионе, мы уверены, будет запрос от крупнейших энергетических, финансовых компаний, органов власти и других отраслей. И в дальнейшем цифровизация всего того, что нас окружает».

Обучение проходит полностью в офлайн режиме. На сегодняшний день «Школа 21» открыта в трех городах: Москва, Казань и Новосибирск. В них учится более 4 100 человек, а около 1 200 – уже трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны. «Сейчас большой спрос на IT-специалистов, любой регион испытывает определенный дефицит. Мы проводили опрос всех крупных работодателей. Так, элементом учебы является обязательная стажировка. И спрос на потенциальных студентов превышает в два раза. Проблем с этим не будет. Благодарю правительство региона за поддержку этого проекта. Я уверен, что он будет полезен и городу, и округу. Это еще одно место, где люди могут изменить свою жизнь», – подчеркнул управляющий Югорским отделением «Сбербанка» Александр Солоп.

Каждый участник может сам выстроить график обучения. Офлайн кампус будет работать круглосуточно, что позволит работать в удобном режиме и самостоятельно управлять своим временем. Учащихся ждут прикладные задачи и стажировка. И в конце – вариативный блок, в котором можно будет получить углубленные знания. Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 (Junior разработчик) до трех лет (Middle разработчик).

«Процесс набора на обучение строится следующим образом: сначала необходимо подать заявку через сайт, сделать это можно уже сейчас. Далее нужно будет пройти игры на логические навыки, запоминания и так далее. Тех, кто успешно их пройдет, пригласят на отборочный интенсив. В течение года их будет около пяти. На каждый интенсив мы будем отбирать 150 человек, которые будут проходить его в течение 26 дней, это довольно суровое испытание. По итогам интенсива, мы отберем около трети участников, показавших наилучшее усвоение знаний, и они попадут на основное обучение», – объяснил директор «Школы 21» в Сургуте Александр Федяков.

Отметим, что иногородним студентам предоставят бесплатное проживание в общежитии на базе СурГУ. В будущем планируется собственное здание с особенной атмосферой цифровых технологий.