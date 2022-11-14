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В Сургуте с начала осени водители протаранили 41 ограждение

Власти Сургута взыскивают с водителей ущерб за поврежденные ограждения

В Сургуте с начала осени водители протаранили 41 ограждение
Фото: пресс-служба администрации Сургута

С 1 сентября в Сургуте произошло 19 ДТП, в результате которых автомобилисты протаранили 41 ограждение. Причем часть из них оказалась снесена полностью. Чаще всего аварии случались на перекрестках из-за превышения водителями скорости, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Сургута Андрей Филатов поставил перед коммунальными службами задачу «оперативно применять меры по установлению виновного лица и взыскания с него ущерба по каждому случаю», сообщил директор МКУ «ДДТ и ЖКК» Валерий Коджаев. «Эта работа у нас налажена с ГИБДД, также находим нарушителя с помощью системы «Безопасный город», - добавил он.

С началом зимнего сезона администрация Сургута призывает водителей быть особо внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не позволять себе резкое вождение и выбирать безопасную скорость, чтобы не допускать порчи городского имущества.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 141, комментариев: 0
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