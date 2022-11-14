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В сургутском центре охраны материнства и детства 140 недоношенным малышам сохранили зрение

Сургутский центр материнства и детства проводит лечение ретинопатии с 2013 года

В сургутском центре охраны материнства и детства 140 недоношенным малышам сохранили зрение
Фото: unsplash.com

С 2013 года в сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства провели хирургическое лечение ретинопатии 140 недоношенных детей. Так, врачи сохраняют зрение примерно 12-15 малышам в год.

«За всю историю проведения хирургического лечения ретинопатии, минимальный вес пациента на момент операции составлял 1 100 грамм. Родился ребенок в срок 23 недели. Зрение крохе удалось сохранить. Учитывая высокие технологии выхаживания недоношенных детей в Центре, частота возникновения ретинопатии у детей, находящихся в группе риска, за 2021 год составила – 8%. Этот показатель гораздо ниже, чем в среднем по стране», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Отметим, что ретинопатия новорожденных довольно распространенная офтальмологическая патология. Она характерна только для недоношенных детей.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 91, комментариев: 0
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